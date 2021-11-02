2021年10月国内食品价格继续上涨

哈通社/努尔苏丹/11月2日—据战略规划和改革署统计局公布的数据显示，2021年10月，哈萨克斯坦食品商品价格较9月上涨0.7%，非食品商品上涨1%，服务费用上涨0.5%。

食品价格方面，2021年10月，以下商品价格呈上涨趋势：

鸡蛋 - 7.2%，新鲜蔬菜 - 5.5%，糖和禽肉 - 1.4%，土豆 - 1.2%，面包 - 0.7%，巴氏杀菌牛奶 - 0.6%，酸奶、猪肉、荞麦 - 0.5%，香肠、通心粉和面粉 - 0.4 %。

新鲜水果价格下降1.5%。

非食品商品价格上涨主要在下列商品中较明显：

汽车 - 3.4%，家居用品 - 1.1%，服装和鞋类、药品 - 0.4%，夏季柴油 - 16.6%，液化气瓶 - 6.4%，木材 - 2.6%，煤炭 - 2%，汽油 - 0.9%。

社会服务类价格呈现上涨趋势的包括：

澡堂-1%，健康服务 - 0.5%，美发和美容沙龙 - 0.4%， 城市间客运班车票价 – 0.8%，出租车费 – 0.6%。

飞机票价格下降2.4%。

除此之外，住房服务中，电费上涨1.1%，热水费上涨0.2%，而集中供热费下降0.4%。

【编译：达娜】