哈萨克斯坦2021年为老年人拨款119亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月1日 -- 哈萨克斯坦劳动和社会保障部1日公布了为老年人提供的社会援助项目清单。

据劳动和社会保障部消息称，在地方预算和企业社会责任范围内，2021年哈萨克斯坦已经向老年人社会援助项目拨款超过119亿坚戈。

劳动和社会保障部列出了政府向老年人提供的社会援助以及各类项目分配的拨款金额。相关清单如下：

·伟大卫国战争胜利日一次性补助-64亿坚戈（约11.58万人）

·发放食品包所需-1.455亿坚戈（约3.16万人）

·优惠药品保障-4660万坚戈（4000人）

·提供假牙安装所需-2.29亿坚戈（2500人）

·提供疗养院治疗-12.478亿坚戈（2.41万人）

·提供住房修缮-3990万坚戈（517人）

·提供燃料保障-2.865亿坚戈（1.05万人）

·公共交通优惠折扣-8.78亿坚戈（8000人）

·其他社会援助项目-26.678亿坚戈（18.25万人）

此外，在老年人月框架下，将在全国各地区举办一系列旨在为老年人提供援助的社会活动。

哈萨克斯坦目前有超过 4.5 万老年人享受特殊社会服务。