美国2021年12月31日前将停止在伊拉克军事行动

哈通社/努尔苏丹/7月27日-- 据新华社消息，白宫发言人普萨基7月26日称，美国将伊拉克驻军的作用改为训练，驻留美军人数将取决于新任务的需求。在这一表态后，美国和伊拉克发布的联合声明披露，美国将在2021年12月31日前停止参与在伊拉克的军事行动，但依然未提及美国从伊拉克撤军问题。

俄罗斯卫星通讯社莫斯科7月26日报道，普萨基说：«今天的消息在于改变任务的实质和驻军人数，随着时间的推移，将取决于任务的需要»。她没有给出留在伊拉克美军的数量，但强调称，目前（在伊美国军队）从战斗任务向培训和援助方向过渡。

美国总统拜登周一在与到访的伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米会晤时表示，在伊美国军队将侧重培训伊拉克军队以及协助打击«伊斯兰国»，但«我们不会参与军事任务»。

俄罗斯卫星通讯社27日报道，总结美国国务卿安东尼布林肯与伊拉克外长福阿德侯赛因会谈成果的声明指出，«两国代表团总结了不久前技术谈判的成果，决定在安全领域的关系将彻底向训练、磋商、援助和交换情报过渡，到2021年12月31日美国任何力量将都不会再发挥军事作用。»

声明称，«美国准备继续支持伊拉克安全部队，其中包括民兵（库尔德斯坦自治区的军队），帮助他们获得抗击未来威胁的实力。»

不过报道指出，声明依然没有提及美国从伊拉克撤军问题，目前那里共有大约2500名美军。

另据美国《军队时报》7月26日报道，自2014年以来，美国在伊拉克的军事任务，主要集中于为伊拉克军队提供训练和咨询。考虑到在伊美军正面临攻击威胁，作战部队与参与训练和咨询的美军人员之间的区别可能很模糊。美军地面部队多年来一直没有在伊拉克发起过攻势，但是仍然有针对«伊斯兰国»激进分子的不公开特种作战任务。