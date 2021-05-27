就业路线图：2021年哈将拨款1275亿坚戈提升居民生活质量

哈通社/努尔苏丹/5月27日 -- 根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部提供的数据，2020年，通过实施«就业路线图»，实现了促进居民就业和提升社会福祉目标，全年失业率保持在4.9%的水平，累计实施6600个建设改造和大修维修项目，安置就业人员23.9万人。

2021年，计划通过实施«就业路线图»创造3.56万个就业岗位，其中超过半数为固定就业岗位。

«就业路线图»包括提升居民生活质量、提高中小企业融资可及性、发展农工综合体、支持地方企业发展等四方面的内容。国家为此拨款3000亿坚戈。其中2000亿坚戈由央行通过发行票面利率为7%的10年期债券募集。

在就业路线图框架下，拟拨款1275亿坚戈用于提升居民生活质量，计划实施136个项目（新建64所学校和13座医院，更新灌溉设施和公共事业服务系统），创造1.9万个就业岗位，包括7500个固定就业岗位；拨款1000亿坚戈用于发展农工综合体，计划实施42个投资项目，创造2200个临时就业岗位和3800个固定就业岗位；拨款225亿坚戈用于提高中小企业融资可及性，在各地区组建15家小额信贷机构，向企业发放利率不高于6%的优惠贷款，实施食品、服务领域项目，创造1.06万个就业岗位；拨款500亿坚戈用于支持地方企业发展，通过提供优惠贷款、追加注册资本和提供非金融支持等途径，创造6000个就业岗位。