2021年哈萨克斯坦犯罪率同比下降17.1%

哈通社/努尔苏丹/10月25日 – 哈萨克斯坦每10万人口中约有157 名囚犯在狱中服刑。

据统计分析网站finprom.kz数据，在对全球223个国家的囚犯人数进行的统计排名当中，哈萨克斯坦位居第98位。

独联体国家中，白俄罗斯位居第20位，俄罗斯居于第24位，阿塞拜疆处于第63位，摩尔多瓦位居第79位。乌克兰（第108位）、塔吉克斯坦（第161位）、亚美尼亚（第174位）和乌兹别克斯坦（第179位）等国的排名则要相对更靠后。

位居全球服刑人数榜首的国家是美国。

而位居榜单末尾的圣马力诺（223位），这个国家的监狱里一个囚犯也没有。

而倒数第二位（222位）的国家是几内亚比绍，该国共有196名囚犯服刑，换句话说，每十万人口中仅有10名犯人。

2021年1-9月哈萨克斯坦共有4.74万人触犯法律，犯罪率同比减少17.1%。其中约有1000人为未成年人。女性人数为6300人。犯罪者当中，外国人有135人。

犯罪行为数量较多的三个地区是阿拉木图州（5600余人犯罪 同比下降14.2%）、阿拉木图市（5400人 同比下降13.3%）和东哈州（4000人 同比下降22.3%）。

犯罪率最低的地区是克孜勒奥尔达州，今年前三季度仅1200余人触犯法律，犯罪率同比下降24.3%。

就犯罪类型而言，在4.74万犯罪者中，金融财产类案件涉及人数最多，达2.98万人，较去年同期下降19.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】