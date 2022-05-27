2021年哈萨克斯坦电子零售市场规模超过1万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月27日 -- 普华永道哈萨克斯坦与数字哈萨克斯坦协会共同进行的«2021年12个月哈萨克斯坦零售电子商务市场分析»研究报告中指出，2021年哈萨克斯坦电子零售市场继续显著增长，规模超过1万亿坚戈，比2020年同期市场量增加了75%，是2019年的3倍。

普华永道哈萨克斯坦合伙人、欧亚地区咨询业务负责人、项目经理NatalyaLim表示，这确实是一个里程碑式的事件，仅仅2年（2020-2021年）的时间，市场从3270亿（2019年）上升到超过1万亿坚戈。消费者开始重视效率和安全性，这极大地影响了商业模式，几乎所有人都转向了线上。此外，企业本身也已经意识到，线上模式在成本和覆盖范围方面效率更高。

如果考虑年度增长率，也可以说市场增速已经放缓：例如，2020年的市场规模与2019年相比增长了82%左右。如果比较半年度的变化，就会发现一个有趣的趋势——2021年上半年的市场成交量与上半年（即2020年下半年）相比仅增长了7%。

与2020年相比，订单交易量也增加了45%，达到3700万多笔，平均交易金额增加了20%。2020年平均交易金额较2019年增长50%以上。

疫情将哈国零售电商市场提升到了一个新的水平。市场和线上商店的移动应用程序不断发展，变得更加方便使用，并提供更多的产品类别。分析结果表明，在2021年12月，通过移动设备进行的交易订单大约占93%。相比之下，2021年上半年，移动购物占总销售额的91%。与2020年相比，2021年移动端的平均交易金额也有所增加。

全年总销售额增长75%，从2020年的5960亿坚戈增加到2021年的10400亿坚戈。显然，2020年疫情的影响使哈萨克斯坦和全球市场的电子商务都实现了跨越式发展，是影响市场发展的重要因素。但2021年销售额的显著增长来源于其他因素，如非现金支付市场新技术的发展、国家对电子商务领域中小型企业的支持、新的参与者进入哈国市场，以及哈国企业家在国际电子商务平台不断增加的出口订单。

总体而言，2021年哈萨克斯坦电商平台交易量增加了3700万笔，比2020年增长45%。