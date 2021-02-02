日本2021年死亡率增加2.2% 新冠或是主因

哈通社/东京/9月1日 —— 据共同社报道，日本国立癌症研究中心的团队8月31日在国际医学杂志《BMJ Open》上发布的统计结果显示，基于人口动态统计算出的2021年的每10万人死亡人数（死亡率）为989.6人，较上年增加了2.2%。这是2011年东日本大地震以来再次出现死亡率较上年增加，涨幅大于当时的1.4%。

主要原因可能是新冠病毒、衰老、心脏病等循环系统疾病导致的死亡增多了。另一方面，排在日本人死因首位的癌症的死亡率为275.0人，较上年减少了0.6%。

该中心癌症对策研究所研究员田中宏和分析新冠疫情对死亡率的影响称，“除了疫情蔓延带来的直接影响外，包括诊疗与检查受到限制等，产生了涉及许多方面的影响”。该人预计2022年的死亡率也将增加，指出“2021年可能成为趋势的转折点”。

团队详查了厚生劳动省汇总的人口动态统计的死亡数据。对于1995～2021年，团队计算了假设可比较人口分布相同而算出的“年龄调整死亡率”。

虽然长期来看男女的死亡率均趋于减少，但男性2021年较上年增长了2.1%，女性增长了2.2%。按死因来看，新冠病毒造成的死亡增加380%，衰老增加9.3%，肺炎减少9.7%、意外事故减少1.9%。