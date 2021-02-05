世行预测2021年哈萨克斯坦经济增速为2.5%

哈通社/努尔苏丹/5月21日 -- 2020年对于全球多数国家来说是本世纪以来最为糟糕的一年。新冠肺炎疫情对全球经济影响超过2008年金融危机，对哈萨克斯坦的影响超过2015-2016年危机。虽然遭受商业活跃度下降和原油价格暴跌双重打击，但与邻国和主要贸易伙伴相比，哈经济降幅相对平缓。

根据世行预测的基准场景，2021年哈经济增速为2.5%，中亚国家平均增速为3%。预计到2022年初，哈经济能够恢复至疫情之前水平。2021年，哈主要出口市场将实现复苏，油价稳定在40美元/桶，哈将维持刺激性财政政策。2021-2022年，外国对哈直接投资将持续增长，但可能会面临新的挑战：全球化石燃料需求下降，投资区域性竞争加剧，金融领域不稳定风险增加，责任和透明治理需求上升。

国际货币基金组织对哈经济预测更为乐观，认为2021年哈GDP增速将达3.3%。IMF和世行都认为，疫苗可及性和接种率将对经济复苏速度起到决定性作用。

IMF中东和中亚司司长吉哈德·阿祖尔认为，虽然疫苗闪耀着希望之光，但过程将会漫长而曲折。短期内的首要任务仍是确保医疗卫生资源充足，包括为疫苗采购和分配提供资金，以及对检测、治疗和个人防护物资生产进行持续投资。民众健康将是经济复苏的关键。在疫情反弹威胁经济复苏的情况下，有一定财政空间的国家（如哈萨克斯坦和卡塔尔），可通过向低收入家庭和有生存能力的企业提供救助来加大临时支持力度，直至疫苗完全普及。

中国经济增长预期进一步强化了这种乐观情绪，因为中国在哈出口中所占份额上升。面临的风险在于中、俄与美国和欧洲关系恶化，可能导致制裁加剧。经验表明，这将不可避免会对哈经济造成影响。