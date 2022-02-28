2021年哈萨克斯坦用水量减少2.73亿立方米

哈通社/努尔苏丹/2月28日 —— 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部副部长赛力克·霍加尼亚佐夫28日在部委工作会议上表示，我国2021年的用水量减少了2.73亿立方米。

副部长说：“根据总统的指示，为减少跨境水资源的依赖和恢复灌溉土地，相关部门开展了水利基础设施建设和现代化，以及灌溉网络数字化等工作。为消除洪水风险和确保水利设施的安全运行，将重建应急水库和水工基础设施。根据结果，2021年在位于阿拉木图、东哈州、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州的4座水利设施完成了重建。”

霍加尼亚佐夫表示，在新建9座水库规划下，突厥斯坦州“肯赛-霍斯霍尔干2”水库去年交付使用。他还指出，其余水库建设工作正处于筹建阶段。

“根据国家预算拨款和国际金融组织贷款资金，国内1050公里灌溉水道完成了修缮。这将保障7.8万公顷农用土地和恢复和1.3万公顷灌溉土地的供水。与此同时，2021年约有6000座水工建筑物和95口垂直排水井得到修复，16条水道被数字化。根据结果，我国去年的用水量减少了2.73亿立方米。”生态部副部长说。

【编译：小穆】