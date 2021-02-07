2021年在就业保障路线图框架内将创造2.7万多个就业岗位

哈通社/努尔苏丹/2月23日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，在2020-2021年就业保障路线图计划框架内，将实施331个项目。2021年计划将创造2.73万个就业岗位，其中包括1.02万个稳定工作岗位。

此外，将继续执行2020年启动的259个项目，在这些项目框架内，雇用了约8.1万人。

根据已实施项目的经验，对就业保障路线图计划进行了分析，并制定了新的方法，其中包括：

-扩大公民的创业积极性，以创造新的稳定工作岗位；

-为通过“创业”（Bastau Business）项目培训的人群增加商业计划融资（小额信贷），以发展国产商品的生产、服务，并创造就业机会；

-修订选择基础设施项目的标准，包括公共文化设施、住房设施，以及工程和交通运输基础设施项目，从而提供施工和安装工作完成后的稳定工作岗位。

根据早前报道，2020年在就业保障路线图框架内，创造了超过23.9万个工作岗位，其中6.6万个是稳定工作岗位。与此同时，通过就业中心为50.3％的就业公民提供了工作岗位，实施了6500个基础设施项目。

实施就业保障路线图项目的基本前提条件是确保至少使用90%的国内生产商商品和服务。另外，应聘新增工作岗位人员中，至少有一半的雇员将通过就业中心雇用，其中将优先考虑失业青年。承包商必须采取严格的防疫卫生规则，保障工作人员的健康和安全。

【编译：阿拉依】