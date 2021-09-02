央行行长：2021-2023年抗通胀措施处于最后的协调阶段

哈通社/努尔苏丹/9月2日--哈萨克斯坦央行行长叶波拉特·多萨耶夫在2日召开的政府例行工作会议上，讲述了旨在落实总统国情咨文的反通胀措施。

多萨耶夫表示，为落实总统于9月1日发表的国情咨文，央行和政府会特别关注将2022年的通胀率恢复到4-6%的目标范围问题。总统在讲话中指出，非货币因素的影响越来越大，尤其是食品价格的上涨。根据今年前8个月的结果，由于部分市场持续失衡导致食品通胀增长达11.4%。由马铃薯和胡萝卜的不受控制出口，导致国内市场供不应求，价格大幅上涨。

据其介绍，基于上述因素，政府和地方政府在应对食品价格上涨的斗争中，应主要着力于国内市场的全面补充，兼顾生产、出口和进口的平衡问题。

行长表示，使通胀在2022年回到目标走廊的2021-2023 年抗通胀措施处于最后的协调阶段，以有效解决总统在国情咨文中下达的指示。连同《2021-2023 年宏观经济政策协调协议》，这些措施应确保大幅减少食品和非食品部分的非货币性通胀因素，提供可预测和平衡的中期关税政策。

【编译：阿依波塔】