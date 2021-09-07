政府会议通过《2021-2024年抗通胀措施》草案

哈通社/努尔苏丹/9月7日-哈萨克斯坦制定了2021-2024年抗通胀措施计划草案。

国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫在7日举行的政府会议上表示，草案由70项短期和中期措施组成，旨在遏制物价上涨，并开展将通胀控制在批准目标范围内的系统性工作。

该草案的第一大方向是致力于2021年的短期措施，其中规定了实施16项扩大商品供应措施，以及开展7项分析和组织活动，包括筛选、贸易流程数字化、监测和分析处于闲置或半运营状态的食品设施，并加强对具有社会重要意义食品的控制力度。

草案中还规定了10项监管措施，包括禁止出口国内市场短缺或高价出售的原材料，6个月内禁止通过公路出口某些类型的石油产品，以及制定医疗服务综合关税等。

此外还将实施9项反垄断措施，控制交易保证金的有效性，识别价格勾结迹象和限制交易准入。

此外，草案中还包括至2024年的28项中期措施。这些措施旨在确保稳定资金充足，实施进口替代项目，以及取消价格行政管制和实施抗通胀货币政策等。

经济部长表示，为有效实施和监督抗通胀措施计划，拟在贸易和一体化部下设立由中央和地方政府机构第一负责人组成的常设运营总部。

2021-2024年抗通胀措施计划草案在政府会议期间获得批准通过。

【编译：达娜】