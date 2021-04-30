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    11:22, 30 四月 2021 | GMT +6

    2021年一季度哈萨克斯坦平均工资为23.1万坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/4月30日--哈萨克斯坦的平均工资水平为231 000坚戈。

    据国家统计局数据，哈萨克斯坦平均工资水平约为230 829坚戈，名义收入指数为115.2%，而实际收入指数为107.4%

    从行业来看：

    -采掘业的名义工资水平最高，达50.98万坚戈（整体平均工资水平的约2.2倍）；

    -金融保险行业，平均工资为42.08万坚戈（整体平均工资水平的约1.8倍）；

    -科学、技术行业，平均工资为34.57万坚戈（整体平均工资水平的约1.5倍）；

    -信息通信行业，32.81万坚戈（整体平均工资水平的约1.4倍）；

    名义工资水平最低的行业是：

    -农业，林业和渔业，平均11.61万坚戈；

    -供水、废物收集、处理和处置、污染控制行业，14.18万坚戈；

    从地区工资水平来看， 阿特劳州的平均工资水平最高，达到40.58万坚戈，是全国其他地区平均工资的1.7倍。其次是曼格斯套州（344 329坚戈），努尔苏丹市（307 546坚戈）和阿拉木图市（268 463坚戈）。

    北哈州的平均工资水平最低，仅为16.67万坚戈，较全国其他地区的平均工资低27.8%。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 黄金储备
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