古特雷斯：2021年以来累计已有239名联合国人员被非法拘留

哈通社/阿斯塔纳/3月27日--联合国秘书长古特雷斯在为“声援被拘留或失踪工作人员国际日”发表的致辞中强调，联合国人员绝不能因为执行重要任务和为人民服务而面临威胁。他呼吁加大行动力度，确保联合国人员的安全和保障。

-我们关注我们的工作人员和合作伙伴在开展联合国重要工作时面临的危险。他们在世界上一些最具挑战性的地区开展工作，我们对他们的勇气和服务表示敬意。-古特雷斯表示。

古特雷斯指出，联合国人员可能遭到蓄意攻击、伏击、绑架、恐吓和非法拘留，这是不可接受的。2021年以来，累计已有239名联合国人员被拘留，其中21人是在2023年被拘留的，至今仍被拘留的联合国人员共有28名。

他促请所有国家充分执行1994年《联合国人员和有关人员安全公约》以及2005年《公约任择议定书》，议定书将保护范围扩大到提供人道主义、政治或发展援助的人员。

-今天以及每一天，我们声援所有被拘留的同事和他们的家人，并承诺保护所有正在致力于帮助世界上最脆弱民众的联合国人员。-古特雷斯说。

每年的3月25日是声援被拘留或失踪工作人员国际日，也是亚历克•科利特绑架事件的周年纪念日。1985年，前英国记者亚历克•科利特在为联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作时，遭持枪人员绑架。科利特的遗骸最终于2009年在黎巴嫩贝卡谷地找到。