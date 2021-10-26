2021年哈萨克斯坦汽车产量增长25.5%

哈通社/努尔苏丹/10月26日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业协会发布消息，2021年1-9月，哈本国企业累计生产各类汽车63559辆，较上年同期增长25.5%。

哈萨克斯坦汽车工业在2021年前三季度共实现总产值4992.69亿坚戈，同比增长32.6%。所生产的车辆仍以轻型汽车为主，达到55016辆，增长30.8%。此外，生产卡车6971辆，增长32.1%；大客车872辆；挂车和半挂车489辆；其他特种车辆211辆。

哈主要车企中，位于库斯塔奈的金色草原汽车工业公司产量占比超过一半，累计生产轻型汽车、卡车和大客车38309辆，增长46.8%；位于阿拉木图的现代汽车哈萨克斯坦公司生产各类车辆19585辆；塞梅汽车厂生产商用车3155辆，增长58.9%。位于阔科舍套的卡玛兹工程公司生产卡车1115辆，增长43.1%；位于阿拉木图的现代汽车公司生产商用车586辆，增长68.9%；位于阿拉木图的大宇客车哈萨克斯坦公司生产大客车207辆，下降39.6%；位于卡拉干达州萨兰市的哈萨克斯坦技术公司汽车厂生产«宇通»客车143辆。

统计期内，哈市场最受欢迎的五大国产汽车品牌依次为：雪佛兰（23556辆）、现代（19643辆）、起亚（6871辆）、江淮（4488辆）、嘎斯（3149辆）。

1-9月，哈出口各类汽车7816辆，同比增长43%，出口额超过524亿坚戈。出口目的国包括俄罗斯（4346辆）、乌兹别克斯坦（2968辆）、白俄罗斯（398辆）、吉尔吉斯斯坦（102辆）和阿塞拜疆（2辆）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】