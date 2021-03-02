世界银行上调2021年哈萨克斯坦经济增长预测至3.2%

哈通社/努尔苏丹/6月11日 -- 世界银行6月8日发布最新《世界经济展望》报告，预测2021年哈萨克斯坦经济增长3.2%，较1月份预测值（+2.5%）提高0.7个百分点；预测2022年哈经济增长 3.7%，较1月份预测值（+3.5%）提高0.2个百分点。

世行专家表示，促进哈经济增长的主要因素包括原材料价格上涨、欧佩克+放宽原油产量限制，以及外国直接投资增长。世行预测2023年哈经济将增长4.8%。

世行报告称，预计2021年中亚地区经济将增长3.7%，2022年增长4.3%，远低于历史平均水平。由于主要大国经济强劲复苏，预计2021年全球经济将增长5.6%，创下大萧条之后80多年来最高值。尽管如此，许多新兴市场和发展中经济体仍在继续与疫情及其影响作斗争。

世行行长马尔帕斯表示，尽管出现令人鼓舞的全球经济复苏迹象，疫情仍继续给世界各地发展中国家的人民带来贫困和不平等，迫切需要在全球范围内协调努力，加快疫苗分配和减轻债务负担，这对于低收入国家尤为重要。

值得一提的是，此前哈萨克斯坦央行也修订了经济增速逾期，预测2021年哈萨克斯坦经济将增长3.6%~3.9%，明年将加速至4.0%~4.3%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】