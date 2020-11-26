国际社会承诺2021年为阿富汗提供33亿美元并强烈呼吁实现和平

哈通社/日内瓦/11月26日 —— 据联合国新闻处消息，联合国与阿富汗政府和芬兰政府共同主持的2020年阿富汗问题部长级会议25日在日内瓦结束。

消息称，国际社会承诺在未来四年的关键时期继续坚持不懈地支持阿富汗，并为2021年认捐了至少33亿美元，同时承诺在接下来的三年中保持同样的支持力度。

据报道，有近70个国家和30多个国际组织汇聚一堂，参加从昨天开始的为期两天的会议，并承诺在未来四年中向阿富汗人民提供支持。阿富汗总统加尼也出席了会议。

阿富汗必须向前而不是退后

联合国秘书长阿富汗事务特别代表黛博拉·莱昂斯（Deborah Lyons）表示，在这次会议举行之时，阿富汗政府和塔利班的代表继续在多哈进行谈判。谈判团队表现出的决心令人鼓舞。

她指出，最终，谈判将需要涵盖敏感和复杂的问题，包括该国的政治格局； 伊斯兰教在社会和司法部门中的作用；人权，包括妇女的权利以及宗教和少数群体的权利。这些最终将由阿富汗人自己决定。

同时，阿富汗近年来在加强遵守国际准则的方面取得了重大进展。国际社会明确希望这项工作应继续进行下去：阿富汗必须向前迈进而不是后退。

莱昂斯表示，联合国和国际伙伴将在充分了解阿富汗面临的挑战的情况下与阿富汗人民站在一起。

她指出，阿富汗的暴力程度仍然过高。数以百万计的阿富汗难民仍然生活在自己的祖国之外，国内还有大量的人流离失所。在过去几年中，有成千上万的阿富汗人陷入贫困，今年由于2019冠状病毒病大流行的冲击而更加恶化。同时，阿富汗人继续将腐败视为生活中的严峻事实。

莱昂斯说：“这些挑战不容忽视。但是我敦促大家本着决心而不是绝望的精神来对待他们。因为只关注阿富汗的问题将错过另一个故事，这个故事同样真实且同样重要：这就是进步的故事。”

她表示，阿富汗在校儿童人数增加；在政府高层中的妇女人数创下纪录；媒体非常活跃；公民社会充满活力；专业的公务员队伍、受过良好教育的年轻人以及私营部门都在不断壮大。

她说：“这就是我们在这里支持的阿富汗。这些是我们渴望保留的成果。阿富汗人自己致力于维护这些成就，但是他们需要国际社会的持续支持：政治、金融和技术。现在不是走开的时候。”

进步与挑战并存

联合国秘书长古特雷斯通过视频在这次会议上发表了讲话。

他指出，尽管阿富汗经历了数十年的冲突，但该国人民近年来取得了重大进展，获得水、卫生、电力和保健服务的机会有所增加，在全国范围内，男孩和女孩更容易上学。

阿富汗的经济已经多样化。改善的基础设施和电力供应将偏远地区与本国的经济机会以及邻国连接起来。政府以及国家和地方各级立法机关中的妇女人数增多。

阿富汗人在实现其人权方面也取得了显着进步，特别是妇女、少数民族和儿童的人权。

古特雷斯指出，与此同时，阿富汗人民面临着严峻的挑战，包括冲突、贫困和法治的不均衡适用。

他说：“全球两大主要危机，即2019冠状病毒病大流行和气候紧急情况，使阿富汗人民的生活更加艰难，特别是对于最脆弱的人群。我还对持续不断的暴力行为深感关切，特别是最近对包括学生在内的平民发动了令人发指的袭击。阿富汗人民遭受苦难的时间太长了。”

古特雷斯敦促各方加倍努力，立即无条件停火，以挽救生命并防止新冠疫情进一步扩散。

他说：“这将为多哈的阿富汗和平谈判创造有利的环境，这是实现阿富汗人民长期以来的愿望的重大机会。”

他强调，和平进程中有妇女、年轻人和冲突受害者有意义的参与，将为可持续和平提供最大希望。

古特雷斯特别指出，阿富汗妇女在冲突中付出了高昂的代价，她们在建立和平以及建设包容的社区中发挥着中心作用。

最大的诉求：实现和平

阿富汗总统加尼通过视频连线发表了讲话。 他表示，阿富汗政府面临着腐败、新冠大流行、贫穷、不确定性和不安全的挑战。他希望立即实现停火。

他说：“阿富汗人民的主要优先事项是什么？ 对和平的需求。 今天，我们阿富汗人民、政府和国际社会共同拥有建立一个主权、统一、民主的阿富汗的愿景，让阿富汗与自身、本地区和世界和平相处，有能力维护和扩大过去二十年的成就。”

加尼说：“我们必须结束正在困扰我们的生活并使我们的孩子失去童年快乐的暴力。”

历史性机遇

芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）作为共同主持人表示，这次部长级会议提供了一个历史性的机遇。随着阿富汗政府与塔利班之间和谈的进行以及从2010年开始的十年转型期即将结束，阿富汗正处于关键时刻。他希望和谈很快能取得实质性成果，而立即停火将支持这一进程。

他表示，阿富汗在过去19年中取得了诸多进展。这些经济、政治、社会和发展方面的成果必须予以保留并在此基础上继续构建。

哈维斯托说：“我们必须做更多的工作来增强妇女权能，铲除腐败，保护少数群体，促进法治，并确保充满活力的公民社会发挥重要作用。”

他特别提醒需要关注年轻人，他们在安全、参与、教育和就业方面的梦想必须实现。

他说：“阿富汗人民的意愿是明确的。他们呼吁和平。我们的承诺仍然像19年前一样坚定。我们将根据共同的价值观和原则，共同确定国际支持的优先事项，以帮助建立一个和平、繁荣和自给自足的阿富汗。”