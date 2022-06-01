2021年哈萨克斯坦出生4千多对双胞胎和43对三胞胎

哈通社/努尔苏丹/6月1日 —— 据国家统计局消息，2021年哈萨克斯坦共出生4 216对双胞胎和43对三胞胎。

数据显示，2021年哈萨克斯坦共有446 491名新生儿降生，较2020年增长4.6%，创近10年最高纪录。其中，在城市出生的新生儿为 262 507名（58.8%），而在农村出生的新生儿为 183 984名（41.2%）。

按照性别，2021年男性新生儿总数为230 272名（51.6%），而女性新生儿为216 219名（48.4%）。男女比例为106.5：100人。

报告期内，每1000人的总生育率为23.50人（2020年为22.76人）。其中，城市生育率为23.34人（2020年为22.60人），乡村生育率为23.75人（2020年为22.98人）。

按照地区，齐姆肯特市生育率居全国首位，为每1000人当中32.35人。其次为曼格斯套州（31.98人）和突厥斯坦州（31.58人）；北哈州出生率全国最低，为每1000人当中12.01人。其次为库斯塔奈州（12.97人）和巴甫洛达尔州（15.58人）。

生育期（15-49岁）每妇女总和生育率为3.32人（2020年为3.13人）。其中，城市为3.08人（2020年为2.89人），而乡村为3.75人（2020年为3.53人）。

突厥斯坦州总和生育率为5.10人，局全国首位；库斯塔奈州总和生育率为1.88人，是全国最低。

2021年，哈萨克斯坦妇女平均生育年龄为29.5岁（2020年为29.3岁）。其中，城市为29.9岁（2020年为29.6岁），乡村为29.1岁（2020年为28.9岁）。按照地区，东哈州妇女平均生育年龄为33.3岁，而努尔苏丹市和阿拉木图市分别为30.3岁和30.2岁。

2021年，第一胎出生率较2020年持平，而第二和第三胎出生率有所降低，第四胎和多胎出生率有所增长。此外，全国各地出生的双胞胎总数达4 216对（2020年为4286对），而三胞胎为43对（2020年为45对）。

【编译：小穆】