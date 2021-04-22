中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:04, 22 四月 2021 | GMT +6

    哈国2021年最具吸引力企业颁奖典礼将于4月底举行

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 由ANCOR中亚组织的2021年哈萨克斯坦地区最具吸引力企业提名及颁奖仪式，将以在线形式于4月27日举行。

    这是该奖项第二次在哈萨克斯坦举行。颁奖仪式上将公布2021年度的哈萨克斯坦任仕达雇主品牌研究报告。

    在10大领域获得2021年«哈萨克斯坦最具吸引力雇主»提名的企业包括：

    1.医疗保健：VIVA Pharm，雷迪博士，STADA CIS

    2.金融部门：Sberbank，Kaspi银行，First HeartlandJýsan银行

    3.消费品-烟草和酒精饮料：Geom，Philip Morris Kazakhstan，JTI

    4.消费品-制造商：RG BRANDS，Rakhat，可口可乐

    5.消费品-代表处：欧莱雅，路易威登，玛氏

    6.零售业-时尚与美容：Inditex，阿迪达斯，哈萨克斯坦时装零售

    7.冶金和采矿业：欧亚资源集团，KAZ Minerals，Kazatomprom

    8.零售：Meloman，Sulpak，Technodom

    9.电信：Beeline哈萨克斯坦，KazTransCom，Kazakhtelecom

    10.运输和物流：DHL，阿斯塔纳航空，SCAT航空公司

    任仕达雇主品牌研究是一项关于雇主品牌吸引力的研究，覆盖了34个国家。该项目的发起人是Randstad国际控股公司，该公司在39个国家拥有4800多个办事处。各国就业人数最多的雇主都将参加调查和评级。企业员工人数来自公开来源，雇主不能申请参与。

    这项研究由Kantar TNS集团进行。2021年1月，哈萨克斯坦各地超过3500名受访者参加了这项调查。这些人生活在不同的地区，代表着不同的年代和不同的职业。用哈萨克语和俄语回答问卷。

    适龄劳动人口的代表们选择了他们认为最具吸引力的雇主标准。他们对10个重要经济行业中最大的公司进行了评估。

    标签:
    社会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!