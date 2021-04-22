哈国2021年最具吸引力企业颁奖典礼将于4月底举行

哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 由ANCOR中亚组织的2021年哈萨克斯坦地区最具吸引力企业提名及颁奖仪式，将以在线形式于4月27日举行。

这是该奖项第二次在哈萨克斯坦举行。颁奖仪式上将公布2021年度的哈萨克斯坦任仕达雇主品牌研究报告。

在10大领域获得2021年«哈萨克斯坦最具吸引力雇主»提名的企业包括：

1.医疗保健：VIVA Pharm，雷迪博士，STADA CIS

2.金融部门：Sberbank，Kaspi银行，First HeartlandJýsan银行

3.消费品-烟草和酒精饮料：Geom，Philip Morris Kazakhstan，JTI

4.消费品-制造商：RG BRANDS，Rakhat，可口可乐

5.消费品-代表处：欧莱雅，路易威登，玛氏

6.零售业-时尚与美容：Inditex，阿迪达斯，哈萨克斯坦时装零售

7.冶金和采矿业：欧亚资源集团，KAZ Minerals，Kazatomprom

8.零售：Meloman，Sulpak，Technodom

9.电信：Beeline哈萨克斯坦，KazTransCom，Kazakhtelecom

10.运输和物流：DHL，阿斯塔纳航空，SCAT航空公司

任仕达雇主品牌研究是一项关于雇主品牌吸引力的研究，覆盖了34个国家。该项目的发起人是Randstad国际控股公司，该公司在39个国家拥有4800多个办事处。各国就业人数最多的雇主都将参加调查和评级。企业员工人数来自公开来源，雇主不能申请参与。

这项研究由Kantar TNS集团进行。2021年1月，哈萨克斯坦各地超过3500名受访者参加了这项调查。这些人生活在不同的地区，代表着不同的年代和不同的职业。用哈萨克语和俄语回答问卷。

适龄劳动人口的代表们选择了他们认为最具吸引力的雇主标准。他们对10个重要经济行业中最大的公司进行了评估。