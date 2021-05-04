2021年4月国内食品和非食品价格出现上涨

哈通社/努尔苏丹/5月4日--战略规划和改革署统计局4日公布的数据显示，2021年4月，哈萨克斯坦食品和非食品商品价格较3月上涨1%，服务费用上涨0.5%。

食品价格方面，2021年4月，以下商品价格呈上涨趋势：

土豆-17.1%，胡萝卜-10.5%，葵花油-2.7%，砂糖-2.5%，鸡腿-2.3%，新鲜蔬菜-2%，羊肉-1.7%，肉制品-1.2%，猪肉-0.9，通心粉和茶叶-0.8%，面粉-0.7%，牛肉-0.6%，矿泉水-2%，饮料-0.9%，酒精类饮料-0.7%。

黄瓜、橙子和西红柿价格分别下降9.6%、1.1%和0.6%。

非食品商品价格上涨主要在下列商品中较明显：

家居用品-2%，个人用品、玻璃、陶瓷和建材-0.7%，汽车配件-0.6%，清洁用品、服装和鞋子-0.4%、汽油-6%，柴油-0.9%。

社会服务类价格呈现上涨趋势的包括：

澡堂-1.9%，疗养院-1.8%，学前班-1.2%，餐厅-1.1%，美容院-0.7%， 网吧-0.6%，酒店-0.5%，火车票-0.8%，飞机票-0.9%。

除此之外，住房服务中，垃圾处理费价格上涨1.2%。

【编译：达娜】