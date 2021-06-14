2021年5月首都市民向医保基金缴费34亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/6月14日—据国家医疗保险基金首都分部统计，2021年1-5月，努尔苏丹市社会医疗保险基金共入账161亿坚戈，5月单月入账34亿坚戈。

据统计，自2017年7月1日至2021年5月31日，努尔苏丹市医疗保险基金累计入账超过744亿坚戈。

医疗保险基金努尔苏丹市分支机构负责人努尔勒别克·卡布德卡帕若夫表示，2021年5月，努尔苏丹市的雇主和个体户缴纳医保34亿坚戈。其中，16亿坚戈来自雇主， 18万坚戈来自个体户和根据民事合同进行工作的个人。

截至2021年5月31日，努尔苏丹市共有6931名自雇人士根据统一综合支付制度参与了医保基金。

根据已经获得批准的信托管理协议，医保基金收集到的资金由央行统一保管。资金将用于强制性社会医疗保险基金范围内的保险服务。

值得一提的是，统一综合支付制度市哈萨克斯坦自2019年开始实施的新型税种，该税种将社会工作人员必须缴纳的4类费用合并为一次性支付，主要包含个人所得税（占比10%）、社保费用（占比20%）、养老基金（占比30%）和强制医疗保险（占比40%）。

统一综合支付的标准为：首都、直辖市、各州首府的居民最低支付标准为1倍按月计算指数（2525坚戈），其他居住区居民最低支付标准为0.5倍按月计算指数（1263坚戈）。

【编译：达娜】