经合组织：2021全球经济预计增长5.6%

哈通社/努尔苏丹/3月15日 -- 经济合作与发展组织(OECD)发布预测报告显示，2021年全球实际经济增长率将达到5.6%。

报告称，预计新冠疫苗的普及和美国增加的经济对策会产生效果，此次与2020年12月的预期值相比，上调了1.4个百分点。经合组织表示，随着疫情得到有效遏制，«到2021年中期前后，全球经济将超过疫情之前的水平»。

据悉，经合组织每年发布4次经济预测报告。2020年12月发布的预测报告显示，2021年全球实际经济增长率为4.2%，2022年为3.7%。

据报道，此次时隔三个月发布的预测报告，根据疫苗接种等最新情况，认为«全球经济前景在最近几个月得到显著改善»，将2021年和2022年的预期增速分别上调至5.6%和4.0%。

从不同国家来看，美国2021年经济预期增长率为6.5%，与上次的预期值(3.2%)相比，大幅上调了3.3个百分点；欧元区预期增长率从3.6%上调至3.9%；日本的预期增速比上次上调了0.4个百分点，但仍只有2.7%，在主要发达国家中处于最低水平。中国虽比上次预期值下调了0.2个百分点，但预计仍会保持7.8%的高增长。

报道指出，如果实现预期增速，那么2021年全球经济将迎来1973年石油危机以来的高增长，但下行风险依然存在。

另据韩联社消息，经合组织在此次预测报告中，将2021年韩国经济增速预期上调至3.3%，高于去年12月的预测值2.8%，也高于韩国政府(3.2%)、国际货币基金组织(3.1%)、韩国开发研究院(3.1%)和韩国银行(3%)的预测值。

经合组织提出，今后主要政策方向为«实现可持续的包容性复苏»，加快疫苗生产普及和国际合作，持续开展病毒检测和追踪等有效防控措施等，强调在维持宽松货币政策基调的同时，运用宏观调控抑制资产价格膨胀，警惕财政政策刺激经济后可能出现的副作用，迅速有效扩大需求和工作岗位。

经合组织还指出，有必要将扶持重点从疫情初期的经济全盘转换主要受害群体，持续推进数字化、应对气候变化等结构改革以增强危机后的经济恢复和增长潜力。