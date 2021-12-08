2021年哈国汽车出口量增长60%

哈通社/努尔苏丹/12月8日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局的数据，今年1-10月，全哈乘用车产量达到创纪录的6.18万辆，较上年同期增长19%。

汽车、挂车和半挂车的产值在10个月内达到5569亿坚戈，而去年同期为4609亿坚戈，约占全哈机械工程行业的31.6%。同时，1-10月，该领域的资本投资达到96亿坚戈，约占机械工程行业资本投资的21%。

在出口方面，今年1-10月，有9700辆哈国生产汽车销往海外市场。全年增长超过60%。出口量超2019年全年3.7倍。

哈汽车工业的主要出口方向是俄罗斯:共出口5600辆汽车。乌兹别克斯坦也在优先国家之列:3600辆汽车，比去年同期增加13%。

哈国产汽车也出口至白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦，尽管两国市场出口数量仍然相对较小(分别为464辆和110辆)，但出口增长趋势相当积极。今年还首次向阿塞拜疆出口2辆汽车。

最受欢迎的出口品牌是雪佛兰，该品牌汽车由哈萨克斯坦Kostanay Saryarka AvtoProm工厂生产，已向国外市场交付4000辆。此外，该厂还出口了2300辆江淮汽车，较去年同期增长2.2倍。现代品牌汽车出口3500辆(年增长19%)，该品牌由阿拉木图的现代汽车生产厂制造。

总体而言，机械工程，特别是汽车工业，仍然是哈国实体行业和经济的关键驱动因素之一。根据哈总理官方网站数据，2021年1-10月，哈国经济增长为3.5%。同时，机械工程制造业产量增长19.5%，其中汽车工业增长23.4%。相比之下，采矿业产量在报告期内仅增长0.1%。

哈国的优先任务之一仍然是保持实体行业的高生产率并刺激产品的出口。哈萨国汽车工业承担了这项任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】