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    10:47, 30 七月份 2021 | GMT +6

    央行公布2021年6月金融市场形势

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    哈通社/努尔苏丹/7月30日--哈萨克斯坦央行公布2021年6月金融市场形势。

    根据哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局的数据，2021 年 6 月的通货膨胀率为 1.1%（2020 年 6 月为 0.4%）。

    年通货膨胀率为 7.9%（2020 年 12 月为 7.5%）。 在年通货膨胀结构中，食品价格上涨 10.6%，非食品价格上涨 6.9%，有偿服务价格上涨 5.6%。

    2021 年 6 月进行的民间调查显示，未来一年的通胀预期为7.3%。

    初步数据显示，今年6月央行银行国际储备总额下降3.9%（年初以来下降1.6%），为351亿美元。

    哈萨克斯坦中央银行6月7日宣布，基准利率维持9%不变，浮动区间为+/-1.0%。

    2021 年 6 月，美元兑换坚戈的汇率为 425.64 ~ 428.30 坚戈。 2021 年 6 月末，坚戈兑美元汇率上涨 0.3%，达到每美元 427.31 坚戈。

    6 月末，居民存款在央行存款系统中的存款金额环比增长 2.1%，达到 25.1346万亿坚戈。

    报告期内，银行对经济的放贷量环比增长 0.5%，达到 15.72亿坚戈。

    截至2021年7月1日，哈萨克斯坦统一养老储蓄基金账面金额总数为12.78万亿坚戈。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 经济 黄金储备
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