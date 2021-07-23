东京奥运将于2021年7月23日开幕

哈通社/努尔苏丹/3月30日 —— 据共同网报道，有关因新型冠状病毒疫情蔓延而史上首次被迫延期的东京奥运会将于明年7月23日开幕的新日程于30日敲定，而闭幕日期为8月8日。

据报道，奥组委、国际奥委会（IOC）、东京都和日本政府四方30日就此达成一致，并在同日召开的IOC临时执委会会议上获得通过。此前的计划为今年7月24日开幕。

通过定为几乎同一时期，将沿袭此前制定的举办计划。此举还是为了到疫情平息为止确保尽可能长的时间，减轻举办的风险。残奥会也定在与原计划同一时期的明年8月24日至9月5日举办。

近年来的奥运会包括开幕式在内共举行17天，惯例为星期五开幕，奥运期间第3个星期日闭幕。明年的日程也将遵照该惯例。奥组委今后将与东京都、日本政府携手，重新开展确保赛场和住宿设施等准备工作。

按照奥运原日程，开幕式2天前将在福岛县开始进行垒球比赛，奥组委秘书长武藤敏郎称“没有实施较大改动的计划”。关于为防暑而改在札幌举行的马拉松和竞走比赛，东京都知事小池百合子给出看法称“或许会就这样安排在札幌吧”。

据奥运相关人士透露，明年春季举办的方案也进行了探讨，但存在因疫情走向导致无法确保足够时间实施预赛的担忧。还有意见指出需要重新制定日程。虽然游泳和田径世锦赛日程需要变更，但兼顾海外的体育赛事日程，最终定为7月开幕。