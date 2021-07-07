2021年前三季度哈萨克斯坦发电量增长7.7%

哈通社/努尔苏丹/11月9日 -- 据统计分析网站finprom数据，今年前三季度，哈萨克斯坦发电量达到836亿千瓦时，同比增长7.7%。用电量增加了7%，达到829亿千瓦时。

去年同期发电量量为776亿千瓦时，用电量为774亿千瓦时。2020年，全哈发电量为1079亿千瓦时，用电量为1071亿千瓦时。

2021年1-9月居民用电价格，与2020年同期相比平均增长了6.2%。2020年该行业价格年均增长3.2%，2019年一度下滑6.8%。

在消费者的最终电力价格结构中，55%来自能源生产组织(无论是传统发电厂还是可再生能源设施)，这些企业的运营由哈能源部监管，包括通过批准发电厂的电价。

另外45%来自哈国家电网公司（6%）、地方电网公司(34%)和电力供应组织(5%)。该领域的企业运营由哈国家经济部监管，该部门批准企业电价，并对能源供应组织进行价格监管。

在今年全球可获得电力报告中，哈萨克斯坦是中亚地区电力价格最低的国家。此外，根据国际能源机构的数据，在全球各国人口用电水平的排名中，哈萨克斯坦属于居民100%接入电网的领先国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】