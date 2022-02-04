2021年哈萨克斯坦航空客运量同比增长71%

哈通社/努尔苏丹/2月4日—据民航委员会新闻消息，2021年，哈萨克斯坦航空公司客运量较2020年增长71%，达940万人次（2020年为550万人次）。

同时，该数据与疫情发生前的2019年相比增长了10%，2019年的航空客运量为860万人次。

2021年国内航线旅客运输量达760万人次（2020年-460万人次，2019年-460万人次），国际航线旅客运输量达180万人次（2020年-80万人次，2019年-330万人次）.

报告期内，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）客运量增长59%，达360万人次；飞狮航空公司（FlyArystan）增张109%，达310万人次；SCAT航空公司增长62%，达210万人次。

此外，哈境内各机场累计为1740万人次旅客提供各类服务，较2020年增长63%（2020年-1070万人次，2019年1770万人次）。



值得一提的是，空中交通恢复以来，国内航线网络增加了12条航线。目前已恢复国内航线57条，每周有605个航班执飞。

国际航班方面，每周有260个定期航班通过79条国际航线飞往25个国家。

【编译：达娜】