国家经济部：2021年国家预算收入超7万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月5日—马吉利斯（议会下院）5日召开全体会议并审议通过《关于对2021-2023年哈萨克斯坦共和国预算法进行补充修改》法案

哈萨克斯坦国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫在会上就主要宏观指标和预算参数的预测进行了说明。他指出，考虑到国家经济增长的业务数据，世界经济和市场的积极趋势，调整了宏观经济指标预测。

«一季度的GDP增长率由1月份的-4.5％增至-1.6％。年初以来的平均油价为每桶61美元。世界金融组织对石油价格的预测为44美元到67美元不等。在此方面，在调整宏观经济指标时，年均油价定为每桶50美元。而世界银行预测世界经济将从1.6％增长至5％。考虑到上述因素，哈萨克斯坦的经济增长预测由2.8%调升至3.1%。»部长说。

他补充，名义国内生产总值估计为77.8万亿坚戈。 在恢复外部需求框架内下，冶金工业产量呈现增至态势，因此，对制造业的预测由4.1％提升至5.2％；而由于1700万平方米房屋的投入使用，住房行业的预测由2.5％提升至5％；同时，由于对IT服务相关的信息和通信服务需求的不断增长，对该领域的预测从3.8％提高到了6.5％。

据央行统计，出口额将增长108亿美元，达522亿美元， 进口额预计达371亿美元。 通货膨胀率仍将保持先前批准的4.0-6.0％范围内。

根据调整后的宏观经济指标预测明确了2021年的预算参数预测。在不计入转移支付的情况下，国家预算收入2021年将达到7.204万亿坚戈，国家基金转移支付保证金额达2.7万亿坚戈，预算支出达15.334万亿坚戈，预算赤字占GDP3.5%。

【编译：达娜】