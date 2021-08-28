联合国报告：2021年全球饥饿人口增至8.28亿

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 据联合国新闻报道，联合国五家机构周三联合发布2022年《世界粮食安全和营养状况》报告，称全球消除饥饿和营养不良的进展在«开倒车»。

这份报告由联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国儿童基金会、联合国世界粮食计划署和世界卫生组织联合发布。

报告指出，2021年全球受饥饿影响的人数已达8.28亿，较2020年增加约4600万，自2019冠状病毒病大流行暴发以来累计增加1.5亿。

报告提出的最新证据表明，全世界正在进一步偏离目标，无法保证到2030年消除饥饿、粮食不安全和一切形式营养不良。

粮食安全形势严峻

即使全球经济实现复苏，预计到2030年仍将有近6.7亿人（占世界人口的8%）面临饥饿，与2015年的水平相近。然而，也正是在2015年，《2030年可持续发展议程》提出了到2030年消除饥饿、粮食不安全和营养不良的目标。

数据显示，2021年全球约有23亿人（占比29.3%）面临中度或重度粮食不安全状况，较疫情之前增加了3.5亿；全球近9.24亿人（占比11.7%）面临严重粮食不安全状况，两年间增加了2.07亿。

儿童营养状况问题凸显

2020年，2019冠状病毒病大流行及相关防控措施重创经济，食品消费价格随之上涨，以致近31亿人无力负担健康膳食，较2019年增加了1.12亿。

约有4500万五岁以下儿童出现消瘦，这是最为致命的营养不良形式，会将儿童死亡风险提高12倍。此外，由于膳食中长期缺少人体必需的营养素，有1.49亿五岁以下儿童生长发育迟缓，同时另有3900万儿童超重。

多重因素叠加

与此同时，俄乌冲突仍在持续，俄乌两国均是全球重要的主粮、油料和肥料生产国。受此影响，国际供应链中断，粮食、肥料、能源和严重营养不良儿童的即食治疗性食品价格上涨。战争爆发前，各国尤其是低收入国家的供应链已然受到日益频发的极端气候事件的不利影响，因此战争可能会对全球粮食安全和营养产生深远影响。

该报告不断强调，冲突、极端气候和经济冲击，是造成粮食不安全和营养不良的主要因素。这些因素不断加剧，与日趋突出的不平等现象叠加共振。

五家联合国机构负责人还在报告前言中写道，«关键问题不在于种种不利因素是否会持续出现，而是我们必须拿出更大的勇气，采取果断行动，增强抵御未来冲击的韧性。»

需调整农业支持政策方向

报告指出，全球经济衰退的威胁步步紧逼，公共收入和支出可能受到影响，因此助推经济复苏的一个方向正是调整对粮食和农业部门的支持方针，向人均消费量尚未达到健康膳食推荐量的营养食物倾斜。

有证据表明，如果政府调整当前资源投入方向，鼓励营养食物的生产、供应和消费，势必会进一步降低健康膳食成本，确保所有人都能公平获取更经济实惠的健康膳食。

报告还建议政府加大措施力度，减少针对果蔬和豆类等营养食物的贸易壁垒。



