2021年性别差距报告公布 哈国排名全球第80位

哈通社/努尔苏丹/3月31日 -- 世界经济论坛31日公布了最新的《2021年全球性别差距报告》。

该报告是一份年度性的基本指标调查，主要对受教育程度、健康和生存、经济机会，及政治赋权这四个领域中的男女平等进展情况进行衡量，并对全球156个国家和地区进行了综合分析和排名。

根据报告，冰岛第十二次成为世界上性别最平等的国家。

排名前十的国家依次分别是：冰岛、芬兰、挪威、新西兰、瑞典、纳米比亚、卢旺达、立陶宛、爱尔兰、瑞士。

排名最后的五个国家分别是：叙利亚、巴基斯坦、伊拉克、也门和阿富汗。

哈萨克斯坦在156个国家当中位居第80位，较2020年下降了8位。

哈萨克斯坦在四个子项目当中的排名分别是：受教育程度-65位；健康和生存-55位；经济机会-47位；政治赋权-106位。

独联体国家中，俄罗斯排名第81位，白俄罗斯排名第33位，摩尔多瓦排名第28位，亚美尼亚排名第114位，阿塞拜疆排名第100位，吉尔吉斯排名第108位，塔吉克斯坦排名125位。

从报告指数的整体情况来看，2021年进步最大的五个国家是立陶宛、塞尔维亚、东帝汶、多哥和阿联酋，它们将性别差距缩小了4.4%以上。

今年有三个国家首次参与报告评估：阿富汗（第156位）、圭亚那（第53位）和尼日尔（第138位）。

《全球性别差距报告》是世界经济论坛«塑造新经济和社会的未来»平台的出版物，该平台不仅研究性别差距状况，而且还开展越来越多的行动倡议，来推动这一领域的进步。

【编译：木合塔尔·木拉提】