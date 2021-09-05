2021年哈国汽车产量同比增长9.5%

哈通社/努尔苏丹/1月24日 -- 据哈萨克斯坦汽车商业协会新闻中心消息，2021年全哈共售出117590 辆新车，销量比 2020 年增长25.9%。

最受哈国消费者欢迎的汽车是雪佛兰，售出29112辆（比去年同期增长 190.3%），现代售出22736辆（+27.3%），丰田售出13847辆（+32.6%）。2021年，还有两个新的进口汽车品牌进入哈萨克斯坦市场——哈弗和奇瑞。

尽管由于疫情、全球供应限制、芯片短缺和物流困难导致汽车供应不足，哈萨克斯坦市场依然有良好的表现。

在最畅销车型的排名中，前三位分别是雪佛兰，售出29,112辆（比去年增长 190.3%）；现代售出22736辆（+27.3%）；丰田-售出13847辆（+32.6%）。起亚汽车排在第四位，售出9707辆(+61.7%)；拉达售出9358辆（-46.4%）。前十名包括大众汽车（4095辆；+68.7%）、日产（3938辆；+61.5%）、雷诺（3624辆；+39.4%）、江淮汽车（2739辆；+32.6%）和雷克萨斯（1758辆；+33.1%）。

2021年前5款车型：

1.雪佛兰Cobalt–14605辆

2.雪佛兰Nexia–10809辆

3.现代雅阁-9063辆

4.丰田Camry-5599辆

5.起亚Rio–5017辆

2021年，哈国乘用车产量达到92839辆。经销商销售乘用车和轻型商用车73178辆，比2020年（66805辆）增长9.5%。 2021年，本国生产汽车占官方经销商新车销量的比重为62.2%。

2021年，哈萨克斯坦汽车产量增长了20%。售出的三辆汽车中有两辆是在哈萨克斯坦生产的。同时，对俄罗斯、乌兹别克斯坦、白俄罗斯和其他国家的汽车出口交货量增加了49%，达到了12103辆，2020年为8122辆。

2021 年，汽车经销商的高档汽车销量增长了 48%。在高端品牌的前 10 名销量中，雷克萨斯凭借1758辆（+33.1%）的销量继续领先。但宝马销量的增幅最大，共售出1220辆（+77.8%）。英菲尼迪售出460辆车（+96.6%）。接下来是梅赛德斯-奔驰（392辆，+95%）、路虎（216辆，-12.6%）、凯迪拉克（170辆，-53.2%）、保时捷（154辆，-32.8%）、奥迪（110辆，-35.8%）、沃尔沃（54辆，-8%）、MINI（28辆，+180%）、捷豹（17辆；-51%）和捷恩斯（2辆）。

根据哈汽车商业协会数据，汽车经销商高端车型销售量在2021增加了48%（4581辆，2020辆是3095辆）。