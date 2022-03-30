2021年AFSA金融牌照授权企业数量翻倍

哈通社/努尔苏丹/3月30日 -- 据阿斯塔纳国际金融中心消息，2021年，总计23家公司获得了阿斯塔纳金融服务监管局(AFSA)颁发的金融牌照，同比前年增长两倍。企业在AFSA的监管下, 帮助哈萨克斯坦在银行、投资和保险部门创造就业机会。自阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)成立以来，共有46家期望通过AIFC平台开展业务的公司获得了AFSA金融牌照，这些公司总资产达10亿美元。

阿斯塔纳金融服务管理局首席执行官穆赫塔尔·布别耶夫（Mukhtar Bubeyev）表示：«选择基于AIFC管辖区开展业务的公司数量增长，表明企业对AIFC作为国际商业中心的信心和认可度正在日益增强，同时也印证了AIFC平台业务的扩张 - 在2021年，AIFC对资产管理和投资基金行业的兴趣显著增加。»

2021年，共有550家新注册的AIFC参与者(金融服务、辅助服务和市场服务提供商等)。在AIFC中存在最多的五个国际司法管辖区分别是 - 中国(9.4%)、欧盟(5.6%)、俄罗斯(5.5%)、英国(3%) 和美国(2.5%)。2021年新获得金融服务牌照的企业中，对投资业务(资产管理、投资基金、经纪服务等)感兴趣的占75%。

2021年与国家监管机构协议通过的《AIFC货币监管及信息交换规则》将显著推动AIFC金融体系的进一步发展。该法案首次规定了AIFC参与者提供金融服务和进入哈萨克斯坦金融市场的相关准则；《AIFC参与者企业所得税和增值税申请减免规则》 则是关于实质存在的AIFC参与者在缴纳相关税务时申请减免的规则，通过该规则是确保AIFC遵守全球税务透明度标准以及与全球最佳实践保持一致的重要一步。

在国际关系方面，AFSA加强了与欧洲和亚洲监管机构的合作，继 中亚监管机构会议 后，AIFC、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦及乌兹别克斯坦的监管机构发表了联合声明。通过该声明，各监管机构确认了利用AIFC的潜力共同发展金融体系的可能性，同意建立一个中亚监管机构小组并将每年在AIFC内举行会议。