世界银行预测2021年哈国GDP增长2.5%

哈通社/努尔苏丹/10月8日 —— 据国际文传电讯社消息，世界银行发布《新冠肺炎和人力资本报告》，预测2020年哈萨克斯坦GDP将萎缩2.5%，2021年增长2.5%。此前，世行曾于6月份预测2020年哈GDP降幅为3%。

世行报告称，预计2021年哈萨克斯坦GDP增速在2%-3%之间，到2022年恢复到疫情暴发之前的水平。疫情之下，哈萨克斯坦经济依然脆弱，疫情走势可能对哈企业经营和失业率产生负面影响。

报告指出，2020年中亚国家GDP整体降幅为1.7%，相较于2019年整体增长4.9%出现明显回调。新冠肺炎疫情对中亚国家产生不同程度影响。预计2020年哈萨克斯坦GDP衰退2.5%，吉尔吉斯斯坦萎缩5.5%，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦有望分别保持1.6%和0.6%的微弱增幅，较2019年GDP增幅（分别为7.5%和5.6%）大幅收窄。

报告预测，疫情引起的经济困难将导致中亚国家贫困率上升，约有140万人收入水平在3.2美元/日的最低贫困线以下。如果按照中亚国家平均贫困线标准（5.5美元/日）计算，贫困人口将达到180-260万人。

报告预测，2021年中亚国家GDP整体增幅将达到3.1%，这主要得益于原材料商品价格温和上涨，以及中国«一带一路»倡议项下外国直接投资逐步回升。但中亚国家经济增长的不确定性依然存在，欧元区、俄罗斯和中国的经济走势仍将对中亚国家产生影响，主要体现为商品贸易和侨汇收入。考虑到上述因素，按照悲观场景预测，2021年中亚国家GDP增速仅为1.5%。此外，中亚国家经济复苏进程取决于疫情持续时间、疫苗研发和普及进度、全球商品需求，以及国际贸易和投资的改善情况。