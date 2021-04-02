世界银行:2021年哈萨克斯坦GDP将增长3.2%

哈通社/努尔苏丹/4月2日 -- 世界银行近期发布《数据、数字化和治理报告》，由于全球原油需求回升，继续实施财政刺激政策，启动新冠疫苗接种计划，预计2021年哈萨克斯坦GDP将增长3.2%，较1月份预测的2.5%有较大幅度上调。

报告指出，2021年，随着居民收入提高，哈国内消费将持续增长。住房需求趋于旺盛，加之允许利用居民养老金购买住房或偿还住房抵押贷款，有利于促进住宅建设领域投资增长。哈政府将在社会救助、教育和基础设施建设等方面扩大支出，大幅度刺激经济增长。

报告预计，2021年，哈非石油领域赤字占GDP的比重将降至9%，但仍高于6%的中期目标。由于国内借款增加和偿还外债需要，哈国债占GDP比重可能升至27%。考虑到食品断供和囤积的风险下降，全年通胀率将从6.8%降至6.2%。但宽松的财政政策也可能对通胀造成压力。

报告指出，国际油价上涨以及全球原油需求回升，导致哈石油出口增加，经常账户赤字缩减。如果疫苗接种进度缓慢，导致隔离限制措施进一步延长，可能延缓哈经济复苏进程。企业亏损和裁员将导致居民收入下降，贫困加剧。

据哈央行预测，2021年哈经济将增长3.4%-3.7%，2022年增速提高至3.7%-4%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】