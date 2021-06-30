世行预测2021年哈萨克斯坦GDP增长3.2%

哈通社/努尔苏丹/6月30日 -- 世界银行日前发布《新冠肺炎疫情危机转折点》研究报告，认为哈萨克斯坦经济正在步入复苏轨道，但生产率增长缓慢仍是哈经济发展面临的主要挑战。

世行预测，2021年哈经济增长3.2%，外部环境改善、国内经济复苏、继续采取财政支持措施等因素将对哈经济发展构成利好，但长期增长前景和居民生活水平提高取决于政府能否实施旨在加快提高劳动生产率的结构性政策。

报告提出，哈面临的外部经济环境正在逐步改善。中国经济复苏好于预期，欧盟经济复苏进程遭遇新一轮疫情冲击。得益于欧佩克+增产以及全球原油需求逐步回暖，哈原油产量相应提高。上述利好因素叠加，带动哈出口稳步增长。

世行预计，2021年，哈通胀率有望降至目标区间上限以内。短期经济数据显示，哈国内商业活动呈现向好态势，零售业和货运业复苏较快，建筑业在国家住房建设支持政策框架下获得稳步增长。哈经济复苏呈现出不均衡特征。生产性行业复苏进程快于服务业，后者受疫情冲击更为严重且从业人员数量较多。截至2021年一季度末，绝大部分低收入居民仍处于失业状态。疫情形势恶化可能导致劳动力市场雪上加霜，亟需采取额外社会支持措施。

世行认为，到2023年前，哈国家债务将逐步增长，但仍处于可控水平。哈政府有意避免过早退出财政支持政策。为弥补财政赤字，扩大内外债发行规模是导致债务增加的主要因素。石油收入储备基金能够继续保障国家财政稳定。

2020年，哈GDP下滑2.6%。哈政府预测2021年经济增速将达到3.1%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】