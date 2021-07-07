世界银行预测2021年哈萨克斯坦GDP增长3.2%

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 世界银行日前发布题为《新冠肺炎疫情危机转折时刻》的国别经济展望报告，预测2021年哈萨克斯坦GDP增长3.2%，2023年升至4.8%。对哈经济增长贡献最大的首先是非石油部门，其次是石油行业。疫情持续蔓延以及疫苗接种进度缓慢对经济增长构成威胁。

《报告》预测，在经历了近20年来最大跌幅之后，哈萨克斯坦经济自2020年三季度开始复苏，并持续到2021年一季度，一季度实际GDP较上年同期下降1.6%。1-5月，哈GDP同比增长1.6%，对经济复苏贡献最大的是非采掘行业快速增长，增幅达到7.4%。国内消费需求基本稳定，服务业同比增长0.8%。零售业和货运业下滑局面得到明显改善，有助于哈经济加快实现复苏。建筑业继续保持稳定增长，主要原因是哈政府允许居民提前支取个人养老金购买住房，以及实施促进建筑行业投资的国家规划。

《报告》指出，外部市场情况对哈经济产生正面影响。得益于欧佩克+放宽对哈原油产量限制，以及全球原油需求回暖，哈原油产量较2020年三季度的最低点增长6%。受疫情影响，2020年，哈石油行业同比下降1.9%，非石油行业下降2.8%。预计2021年哈非石油行业将增长4%，石油行业仍处于负增长区间，降幅0.4%；2022年石油行业将增长1.4%，非石油行业增长4.3%。到2023年，情况将会发生较大转变，预计石油行业将增长9.5%，非石油行业增幅减缓至4%。

《报告》认为，2021年哈经济预期增幅为3.2%，低于2017-2019年年均增长水平。得益于居民消费需求上升和通胀下降，年底前经济增速有望加快，但经济复苏仍面临较大风险，主要威胁仍是新冠肺炎疫情。

【编辑：木合塔尔·木拉提】