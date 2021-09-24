亚行上调2021年哈萨克斯坦GDP增速至3.4%

哈通社/努尔苏丹/9月24日 -- 亚洲开发银行发布新版《亚洲发展展望》报告，将2021年哈萨克斯坦经济增速预期由4月份的3.2%上调至3.4%，主要原因是私人和公共支出增加带动消费回暖。亚洲开发银行同时将2022年哈GDP增速预期由3.5%上调至3.7%。

亚行报告称，哈GDP增长得益于大宗商品需求复苏、油价高位运行，以及政府实施基础设施和制造业扶持规划。但严重干旱导致2021年哈农业发展前景恶化，防疫隔离限制措施制约了服务业发展。亚洲开发银行将2021年哈通胀预期由6.5%上调至6.9%，2022年通胀预期由6.2%上调至6.4%。

此前，哈国家经济部部长伊尔哈利耶夫表示，2021年1-8月，哈GDP增速为3%，实体经济和服务业保持增长，不计采矿业的固定资产投资增速较快，对外贸易保持顺差。哈央行副行长巴伊玛加姆别托夫表示，疫情对哈经济造成的负面影响正在递减。1-8月，哈GDP增长态势符合油价60美元/桶的基准场景预测。哈央行预测2021年本国GDP增速为3.5%-3.8%，2022年GDP增速为4.1%-4.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】