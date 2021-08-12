欧亚开发银行维持2021年哈GDP增长预期

哈通社/努尔苏丹/8月12日 -- 欧亚开发银行发布最新宏观经济研究报告，继续维持2021年哈萨克斯坦经济增长4%的预期。

报告指出，当前，尽管存在全球经济加快复苏和国际油价高位运行等利好因素，但延长防疫限制措施对哈经济发展造成负面影响。欧亚开发银行仍然认为哈经济今年内有望恢复到疫情之前的水平。一旦放开防疫限制措施，将为消费需求复苏创造良好条件。

欧亚开发银行认为，各国取消跨境运输限制进度不一，将拖累运输物流业和国际旅游业复苏进程。哈将继续执行旨在支持经济复苏的财政刺激政策。受益于国家保障性住房规划实施，建筑业仍将是哈经济发展的主要驱动力之一。

欧亚开发银行预测，2022-2023年，哈经济增速分别为4.4%和5%。2022年，哈商业活动指数能否上升，很大程度上取决于哈及贸易伙伴国防疫措施完全取消卫生防疫措施；国际客运复苏和供应链恢复运行，有助于国际商品和服务贸易发展，并成为拉动外国直接投资增长的重要因素。2023年，由于扩产项目完成，田吉兹油田原油产量有望实现增长。

欧亚开发银行预测2021年哈通胀率为6.7%，2022-2023年分别降至5.7%和4.8%。预计到2022年初，全球粮食市场价格波动带来的通胀因素将完全释放，有助于缓解哈国内价格上涨压力，稳定居民通胀预期。2022-2023年，随着经济活动逐步恢复和通缩影响减弱，哈通胀率将在央行确定的目标区间范围内波动。

欧亚开发银行预测哈货币政策将逐步趋于中性。2021年，哈维持9%的基准利率水平，有利于平衡通胀风险和经济增长风险。未来随着通胀下降，基准利率有望下调。

欧亚开发银行预测，2021年坚戈对美元平均汇率为423.1:1，2022-2023年分别为427.7:1和436.5:1。