英国贸易大臣称有意2021年申请加入TPP

哈通社/努尔苏丹/9月15日 -- 据日本共同社报道，英国国际贸易大臣特拉斯14日在英国议会表示，有意在2021年早些时候正式申请加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。英方力争以与日本就经济伙伴关系协定（EPA）达成基本协议为立足点，实现参加TPP。

特拉斯解释称：«希望能在明年早些时候正式申请加入TPP。»她表示今后将与已加盟的日本等方面为进行申请推进个别协调。

特拉斯还指出，与日本的EPA«除经济层面外，从加入TPP这点而言也很重要。»关于TPP的优势，她给予肯定称：«能够帮助英国出口企业进驻高速发展的地区。»

TPP对英国政府而言，不仅有加拿大、澳大利亚等与英国关系深厚的国家，还有新加坡、越南等东南亚各国加入也具有吸引力。9日，英国贸易官员与加入TPP的11个国家首席谈判代表进行了磋商。

日本政府欢迎英国对TPP表现出兴趣，希望在全球性保护主义风潮加剧的背景下，共同致力于建立新贸易秩序。

全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（英语：Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，缩写：CPTPP），原称跨太平洋伙伴关系协定（英语：The Trans-Pacific Partnership，缩写：TPP），最初是由亚太经济合作组织成员发起，从2002年开始酝酿的一组多边关系的自由贸易协定，旨在促进亚太区的贸易自由化。现有成员国包括日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、越南、文莱、墨西哥、智利及秘鲁等11个国家