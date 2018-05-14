哈通社/阿斯塔纳/5月14日 -- 中国国家税务总局局长王军14日在阿斯塔纳举行的"合作伙伴：海关、税务和商业"国际论坛上表示，"一带一路"倡议新发展战略应在2021年前制定完成。

"我认为，我们需要注重以下3个方向。首先是，明确主要目标。我们应进一步发展丝绸之路的精神、合作以及相互利益问题。制定'一带一路'倡议长期机制并在提高效率基础上保障全面及多样化的税务合作。" 王军说。

据他介绍，第二个主要方向为，今年应举行第二届旨在发展古老丝绸之路的国际论坛。在此方面，不仅行业协会，科学界领域也需要建立互动关系。

王军表示，"一带一路"倡议新发展战略应在2021年前制定完成。新战略将对"一带一路"倡议框架下的税务领域紧密合作关系得到进一步发展起到关键作用。此外，应积极规范各方互动机制。

中国国家税务总局局长还表示，为加强税收方面的合作，中国今年有意对9个双边协议进行修改。

"第三，注重潜力发展问题。今年，为了加强我们的专家人才库，将继续向其他国家派遣税务官员进行培训。我们计划举行6次税收领域方面的培训活动。" 王军说。

【翻译：冰山】