世界经济论坛宣布2021年年会主题为“世界的复兴”

哈通社/努尔苏丹/6月4日 -- 总部位于日内瓦的世界经济论坛6月3日宣布，世界经济论坛2021年年会主题为«世界的复兴»。届时，年会将以线下和线上两种方式进行。

第51届世界经济论坛年会将于2021年1月举行。世界经济论坛在3日发布的新闻公报中介绍，«世界的复兴»这一目标将致力于共同迅速地建立起世界范围内经济和社会体系的基础，以塑造一个更加公平、更可持续和更具韧性的未来。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，届时将在瑞士达沃斯举行的线下会议十分重要，它将向全球释放走出新冠疫情危机、重新着眼于建设未来的信号。世界经济论坛将和瑞士政府一道，尽一切所能保证社交距离，确保会议安全。

出席当天年会主题视频发布会的联合国秘书长古特雷斯表示，疫情作为一场人类的悲剧敲响了警钟。在疫情后的复兴中，须建立更加平等、包容、可持续和更有韧性的经济和社会，以应对流行病、气候变化和其他全球性变化。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃也在同一场合表示，疫情可能加剧不平等，但如果能照顾到最弱势群体的利益，让更多人公平地享受发展机会和教育资源，那么疫情后的世界将会更好。