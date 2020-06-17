因新冠疫情原因 2021年奥斯卡颁奖典礼将推迟举行

哈通社/努尔苏丹/6月17日 -- 电影界最负盛名的颁奖典礼«奥斯卡之夜»由于美国持续的新型冠状病毒疫情而被推迟举行。

据外媒报道，为应对新冠疫情对影片上映和制作的影响，2021年奥斯卡颁奖典礼将推迟两个月举行，且颁奖形式尚未确定。

影片报名截止日期也将从2020年12月31日延长到2021年2月底。同时，在流媒体或视频点播服务上首映的电影也有资格参评。

奥斯卡颁奖典礼原定于2021年2月28日举行，但现在已被推迟到4月25日。

为了与奥斯卡奖保持一致，明年的英国电影学院奖将推迟到4月11日举行。

新冠肺炎疫情已经使原定于年底上映的许多电影的制作工作暂停。

主办奥斯卡颁奖典礼的美国电影艺术与科学学院 发表的声明中指出，通过延长颁奖日期，希望给予制片人更多的灵活度，让他们在这种始料未及的情况下也能继续完成并发行他们的影片。

2021年奥斯卡奖提名名单将于2021年3月15日公布。

目前还不知道颁奖典礼将在线还是现场举行，主办方表示现在讨论还为时过早。

奥斯卡颁奖典礼历史上只被推迟过三次，原因分别是：1938年洛杉矶洪水；1968年马丁·路德·金博士遇刺；以及1981年罗纳德·里根总统遇刺未遂。

【编辑：木合塔尔·木拉提】