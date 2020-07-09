阿拉木图计划于2021年投入使用三座大型立交桥

哈通社/阿拉木图/7月9日--近日，阿拉木图市政府就城市道路基础设施建设情况进行了介绍。

阿拉木图市城市交通局负责人叶儿努尔·阿布贾汗说：“阿拉木图市的公路总长为3096公里，2019年有75％（2322公里）的公路处于良好状况。根据阿拉木图市政府的命令，到2020年，这一比例将增加到80％。”

根据阿拉木图市的发展计划，2019年已完成了在利斯库洛夫大道和库勒知因斯基大道交汇处的立交桥的建设。

2020年，将在以下路段交汇处建设3座立交桥：利斯库洛夫大道与埃姆佐娃街交汇处、塞依夫林大道与詹苏古若夫街交汇处、布合塔尔明斯卡亚街与库勒知因斯基大道交汇处。

负责人表示：“目前正在对利斯库洛夫大道与埃姆佐娃街交汇处的建筑物进行施工，拆除利斯库洛夫大道北侧已收购的房屋建筑。将于明年全面完成施工计划。”

在塞依夫林大道与詹苏古若夫街交汇处，正在进行拆除房屋的工程。隧道建设工作将于今年开始，将于2021年全面完成施工计划。

在布合塔尔明斯卡亚街与库勒知因斯基大道交汇处，正在进行土地收购工作，计划于2021年完成建设。

【编译：阿拉依】