半数以上的日本企业反对在2021年举办奥运会

哈通社/东京/8月21日 -- 一份最新的调查显示，大多数日本公司反对东京奥运会在2021年举行。

日本拥有近130年历史的东京商工调查公司在7月28日至8月11日期间调查了12857家日本公司，有27.8%的公司认为东京奥运会应该取消，25.8%的公司希望奥运会再次推迟，两个数字相加后，反对奥运会明年举行的比例达到了53.6%。这项调查结果由日本共同社发布。

调查显示，希望奥运会在明年举行的公司占46.2%，其中22.5%的企业支持奥运会按推迟后的计划进行，另外还有18.4%的企业希望奥运会在减少观众的情况下举行，5.3%的企业希望奥运会在完全没有观众的情况下举行。

自从奥运会推迟以来，日本多家机构进行的调查显示，大多数东京居民都认为奥运会不可能在明年如期举办。

虽然在最初成功的控制了新冠病毒的传播，但近几周以来日本正面临第二波疫情的冲击。

日本已经报告了超过60,000例冠状病毒感染，包括东京的18,000例，东京政府已将大流行的警报提高到四个级别中的最高水平，这意味着«感染正在蔓延»。

东京奥组委主席森喜朗曾表示，如果明年夏天疫情仍然保持现在的状态，奥运会肯定无法举行。他还表示，奥运会不可能再次推迟，如果无法举办将只能取消。







