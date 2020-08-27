世界经济论坛2021年年会将延后至夏季举行

哈通社/努尔苏丹/8月27日 -- 据中新网消息，受新冠疫情影响，世界经济论坛26日宣布，决定将原定明年1月在瑞士达沃斯举办的2021年年会延后至明年夏季初举办。

总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛是一个致力于推动公私合作的国际组织。每年年初在瑞士阿尔卑斯山小镇达沃斯举行的世界经济论坛年会(冬季达沃斯)吸引全球政界、商界等社会各界重要领袖参与，是世界经济论坛最具影响力的旗舰活动。

自1971年举行首届年会以来，世界经济论坛鲜有将年会改期或易址的先例。在2001年«9·11»恐怖袭击事件发生后，为表达与美国人民和纽约市民众志成城的决心，世界经济论坛将2002年年会改在美国纽约举行。

世界经济论坛当天表示，做出延后2021年年会的决定并非易事，因为我们迫切需要全球领导者齐心协力，共商重振之路，并在后疫情时代实现«世界的复兴»。«但是，专家的建议是我们在(明年)一月份难以安全地举行年会»。

据悉，在2021年1月25日这一周，世界经济论坛将以视频会议的方式召开高级别«达沃斯对话»，邀请全球主要领导人分享他们对世界状况的看法。

世界经济论坛同时表示，将在满足«参会人员与员工的健康和安全有保障»的前提下公布有关2021年年会的日期及地点等详细信息。

据介绍，自新冠疫情爆发以来，来自全球企业、政府和社会组织的近1200名成员加入了世界经济论坛发起的«应对新冠病毒行动平台»。此外，该论坛将于九月举行的«可持续发展影响峰会»将以«世界的复兴»的核心原则作为重点，与各方共同探讨如何为打造更加可持续和更具包容性的未来做出贡献。

【编辑：木合塔尔·木拉提】