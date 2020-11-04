突厥斯坦州2021年将举办国际戏剧节

哈通社/突厥斯坦/11月4日 – 突厥斯坦市将在明年举办国际戏剧届节。

据突厥斯坦州政府新闻中心消息，在过去的两年中，突厥斯坦市大力发展文化设施建设， 努力使城市发展成为真正的精神文化中心。

哈萨克戏剧院、亚萨维博物馆、伟大草原国立文化中心等一系列文化设施在近几年内陆续建成，州大图书馆、突厥世界文化中心等项目也在建设当中。

为纪念阿尔法拉比1150周年和阿拜175周年，突厥斯坦市在州立戏剧院和青少年宫前的广场上竖立了阿尔法拉比纪念碑。

2020年1~9月期间，该州家博物馆组织了超过2000场不同形式的展览活动。

与此同时，为了纪念伟大的作曲家沙穆舍·哈勒达亚科夫诞辰90周年，将在作曲家曾居住生活的沃特拉尔市建立一座博物馆。

此外，土局斯坦州还将在2021年举办国际戏剧节。

总体而言，突厥斯坦州目前共有678家文化和艺术机构。其中包括：390个图书馆、251个俱乐部、24个博物馆、2个专业剧院、5个公园、2个中心，1个地区爱乐乐团、1个美术馆、1个« Ontustikfilm»机构、1个音乐会机构« Turkestan Palace»。