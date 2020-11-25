报告：全球最快要到2021年底才能实现群体免疫

哈通社/努尔苏丹/11月25日 —— 花旗银行在一份报告中表示，假设辉瑞、阿斯利康、莫德纳三种疫苗在下月或明年1月在美国获批紧急使用授权，全球主要发达经济体就可以在明年二季度或三季度广泛分发疫苗。但是，全球最快也得在2021年底才能够实现群体免疫。

花旗星期三（25日）称，一般来说，疫苗覆盖率要至少达到70%，才能形成群体免疫，而大多数寻求接种疫苗的人预计至少能在2021年底接种。由此，在明年的最后三个月，预计可以形成群体免疫。

益索普和世界经济论坛的一项调查结果显示，10月份，15个经济体中有73%的受访者打算接种疫苗，比例较三个月前下降了4个百分点，表明民众对疫苗的接受程度在近几个月以来有所下降。

花旗进一步指出，在法国、匈牙利、波兰和俄罗斯等地，预计接受疫苗注射的人仅占54%-59%，这表明在部分国家形成群体免疫的时间会更长。与此同时，疫苗有效性、大规模生产疫苗所需的速度等因素都将影响群体免疫的具体形成时间。

上述投行预计，发达经济体将率先享受到群体免疫所带来的经济效益，这些国家的经济增速预计将在2021年、2022年分别提高1.2%和3.9%。