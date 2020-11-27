欧亚开发银行预测哈国经济2021年底实现复苏

哈通社/努尔苏丹/11月27日 —— 据国际文传电讯社消息，欧亚开发银行和欧亚稳定发展基金首席经济学家维诺库洛夫26日表示，预计到2021年底，哈萨克斯坦经济增速将恢复至危机前水平。

维诺库洛夫指出，欧亚开发银行成员国总体发展不均，经济恢复程度各异。哈萨克斯坦将率先开始复苏，经济增速有望在2021年底恢复到危机前水平；其他经济体预计将在2022年或2023年初实现复苏。经济恢复很大程度上与国家支持措施有关。哈俄两国的国家支持措施最为有力。这些支持措施将发挥重要作用，能够防止经济深度衰退，帮助国家尽快实现恢复。

他还表示，按照欧亚开发银行预测的基准场景，中亚国家和俄罗斯经济恢复与2021年二季度逐步放开限制措施，以及欧元区国家、美国、中国经济恢复增长密切相关。预计乌拉尔油价将升至49美元/桶，对成员国经济增长形成利好。预计2020年欧亚开发银行成员国经济整体萎缩3.8%，2021年有望增长3.2%。

欧亚开发银行是一家国际金融机构，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，总部位于阿拉木图。