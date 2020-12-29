俄专家认为2021年初国际油价还会继续保持上行走势

哈通社/努尔苏丹/12月29日 -- 俄Prime网站12月26日刊登俄专家对2021年初国际油价走势分析。

2020年12月布伦特原油价格增长8.7%，超出市场50美元/桶的心理关口。12月初«欧佩克+»组织达成关于从2021年起逐步降低减产强度的协议，成为促使油价上涨的主要原因。根据协议，«欧佩克+»成员国将从2021年1月起日增产50万桶，具体减产份额将根据市场需求每月进行调节。2021年1月4日«欧佩克+»部长级视频会议将可能再次召开。

2020年12月下旬国际油价开始上涨，甚至超出50美元/桶，其中以下几个原因起到了主要的推动作用：一是美国和英国新冠疫苗注册；二是俄总统普京表示«欧佩克+»将是俄参与国际原油市场活动的主要方向；三是国际市场普遍预测2021年原油市场会出现需求大于供给。随后国际油价一改走低势头，转向上行。

从技术角度分析，2021年初国际油价还会继续保持上行走势。如果看到2020年3月出现过油价由53-54美元/桶狂跌至35美元/桶的动荡局面，则油价迅速回升到年初水平的情况也是可以预见的，但不能忽略伊朗因素。拜登上台后可能会放宽对伊石油出口限制，因此目前的油价上升势头可能会在1-2月份出现停滞。

预测2021年布伦特油价会在39美元/桶-60美元/桶区间波动。国际能源署则表示，受疫苗接种难以短期见效、新毒株的出现及西方国家的封城措施影响，至少在2021年上半年国际油价的上涨势头可能会难以为继，甚至不排除会出现下滑。2021年1月份油价将位于45美元/桶-55美元/桶区间，并且至少持续到第一季度结束。

【编辑：木合塔尔·木拉提】