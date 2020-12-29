2021年 哈萨克斯坦将迎来哪些新变化

哈通社/努尔苏丹/12月29日 – 充满了危机和挑战的2020年终于即将结束，而对于将要步入的2021年而言，哈萨克斯坦又将迎来哪些新的变化？

提前支取养老金

从2021年开始，哈萨克斯坦公民将有权提前支取一部分养老储蓄金，用于改善住房条件、医疗或者转移给专业管理企业。

该政策将惠及至少100万哈萨克斯坦公民，其中包括一部分已经退休的人士（大约17万）。

全面疫苗接种

12月19日开始，由哈国国立生物安全研究中心研发的防新冠疫苗QazCovid-in进入了第三期临床试验，近3000余志愿者参与。

专家们指出，国产疫苗的上市和接种预计将在2021年3月实现。

而由哈萨克斯坦通过与俄罗斯达成的授权协议，自行生产的卫星五号疫苗，也将在2021年1月开始上市，提供公民进行接种。

哈政府总理马明指出，疫苗接种将基于自愿进行，首批将优先提供给医护人员、老人和疫情一线工作的执法机构工作人员等高风险人群。

学校学生将恢复在校学习

从1月11日开始，各地学校将结束冬季假期，开始本学年第三学期的课程。其中，1~5年级的学生将以轮换班级模式上课，而毕业班（9年级和11-12年级）学生，将按照每班不超过15人的混合模式上课。

70%的课程将通过线下模式开展，相关课程包括哈萨克语法和语文、俄罗斯语法和语文、外语、代数、几何、物理学、化学、生物学、地理、哈萨克斯坦历史、世界历史。

30%的课程则仍以线上模式进行，包括计算机科学、自我认知、体育、法律基础、基本军事技术训练等。

字母课程的变化

新的一年里，学校教育课程当中将重视对字母表的转换期间的教育，学生在学习期间将首先接触和学习哈萨克文西里尔字母表，随后逐步向哈萨克文拉丁字母表过渡。

提高教师和医生工资收入

2021年哈萨克斯坦教师工资将再增加25%。这一政策不仅只针对学校教师，而是包括了幼儿园、教育辅导机构、专科院校和高等学府的教学人员。教科部还指出，除基本工资外，还计划提高为教师提供的其他补助标准。

除教师以外，哈政府还计划在2023年以前实现将医护人员的工资提升2.5倍的目标。

根据哈2020~2025年卫生领域发展国家计划，至2025年，医护人员的工资水平将达到55万坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】